PG Nats Ultima Battaglia: Macko vs DSYRE, oggi il match per la qualificazione in finale

Continua la corsa dei Macko Esports nell'Ultima Battaglia, il torneo PRO-AM autunnale organizzato da PG Esports. Oggi è una giornata importante per la squadra pugliese, chiamata a disputare un match di Playoff valido per la qualificazione in finale.

Lunedì 16 ottobre alle 18:00, Macko sfiderà DSYRE in Bo3, rematch della finale del PG Nationals Summer Split che vide i Macko trionfare per 3-1 vincendo poi il torneo e diventando così campioni del PG Nats Summer Split 2023 in una estate epica per l'eSport italiano. A questo risultato ha fatto poi seguito l'ottimo quarto posto agli EMEA Masters Summer, ma l'annata dei Macko non è finita, adesso bisogna dare il massimo per l'Ultima Battaglia, la più importante.

La sfida tra Macko vs DSYRE stabilirà il team che volerà direttamente alla finalissima del 4 novembre a Lucca Comics & Games 2023 mentre la squadra sconfitta si qualificherà per il loser backet. Per questo importante appuntamento, la squadra italiana si affida ad un roster ampiamente collaudato composto da Markus "ACD" Käpp, Casper Bo "Cboi" Simonsen, Sixten "Six10" Hull, Teodor "Vzz" Cholakov e Vittorio "Click" Massolo.

Il match può essere seguito in diretta streaming sul canale Twitch di PG eSports a partire dalle 18:00, ora italiana, di oggi pomeriggio. Buon divertimento!