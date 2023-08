PG Nats chiama, Macko risponde: hype per la finale del Summer Split il 5 agosto a Milano

Il Team Macko Esports si prepara ad un weekend di fuoco in vista della finalissima del PG Nationals Summer Split 2023 in programma a Milano sabato 5 agosto, evento destinato a catalizzare l'attenzione della scena Esports (e non solo) in questo fine settimana estivo.

Dopo aver brillato ai Playoff contro il team DSYRE con una vittoria di 3/1, la squadra si sta preparando per il gran finale. La Regular Season ha visto i Macko trionfare con 13 vittorie e una sconfitta con i caster che hanno definito i Macko come la squadra più solida del torneo insieme a DSYRE, avversari di grande caratura ma che in fase di Playoff ha dovuto soccombere alla furia di Macko.

Macko Esports

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

Macko Esports si sta preparando alla fase finale della competizione con un ritiro nella Gaming House di Monopoli, da metà luglio la squadra sta studiando le migliori tecniche e allenandosi per garantire al pubblico un performance di alto livello durante la finale del Summer Split PG National in programma a Milano presso Spazio Filippetti sabato 5 agosto dalle 17:00 (pre show dalle 16:30), vi aspettiamo dal vivo in Viale Angelo Filippetti 41 a Milano (evento sold-out) e in diretta streaming su Twitch e YouTube. Obiettivo di Macko è quello di riconfermarsi campioni d'Italia al PG Nationals Summer Split 2023, il vincitore accede direttamente alla fase Group Stage dell'EMEA Masters del 21 agosto mentre la squadra sconfitta andrà ai Play-In (dal 14 agosto). E c'è anche un'altra grande notizia per la squadra:

HYPE, la prima fintech italiana punto di riferimento nella gestione del denaro tramite app che ha già conquistato oltre 1.76 milioni di clienti, ha deciso di aprirsi al mondo dei videogiochi siglando una partnership esclusiva con Macko Esports, organizzazione pluripremiata del panorama del gaming online competitivo a livello nazionale, ed Everyeye.it, primo sito italiano dedicato alla gaming culture e alla tecnologia, per semplificare l’esperienza finanziaria e offrire esperienze uniche ad una comunità sempre alla ricerca di nuovi e più semplici servizi digitali che li supportino nelle loro passioni.