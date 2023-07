PG Nats di League of Legends: il bilancio dei Macko Esports nella fase di andata

la cavalcata del team Macko Esports nella prima fase di andata della stagione regolare del torneo PG Nats di League of Legends. Macko arriva la giro di boa con sette vittorie e una sola sconfitta in una giornata particolarmente "traballante" contro gli Outplayed, squadra attualmente a metà classifica.

Macko Esports è stata definita dai telecronisti del PG Nats League of Legends come la squadra più solida del campionato insieme a Dsyre, apprezzando in particolare la crescita del midlander Six10, passato dall'essere inizialmente un giocatore prettamente corpo a corpo ad un player che durante il campionato ha aggiunto nuovi campioni alla sua pool, diventando un giocatore più completo e un avversario ancora più temibile.

Fino a fine della stagione regolare i Macko giocheranno sulla nuova patch 13.13, versione che intoduce pesanti cambiamenti, per l'occasione si vedrà un gioco diverso, con potenziali nuovi campioni e in generale novità interessanti per il pubblico.

Roster Macko Esports

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

gaming house di Monopoli a partire dall'ultima settimana di stagione regolare. L'arrivo è previsto per il 17 luglio. le partite sono trasmesse in co-streaming dalla content creator Martina Revangel su Twitch .Tutta la squadra e lo staff tecnico dei Macko si riuniranno in boot camp allaa partire dall'ultima settimana di stagione regolare. L'arrivo è previsto per il 17 luglio.

Il 6 luglio alle 19:00 inizia la, per l'occasione Macko Esports si scontrerà con il team Cyberground Gaming,