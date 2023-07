PG Nats Summer Split 2023: "non c'è finale se non ci sono i Macko", i ragazzi ancora in finale!

Sono iniziati alla grande per i Macko i Playoff del PG Nats Summer Split 2023 di League of Legends: la squadra supera la prima fase dei Playoff nella BO5 contro il team DSYRE con un punteggio di 3/1 e si qualifica per la finale del 5 agosto a Milano e agli EMEA Masters.

Dopo una Regular Season da sogno con 13 vittorie e una sconfitta, Macko domina anche durante le fasi iniziali dei Playoff del PG Nationals Summer Split 2023 di LoL, strappando un biglietto per la Grand Final del torneo. Non a caso, Macko Esports è stato descritto dai caster del PG Nats come la squadra più solida del campionato proprio insieme a DSYRE, team che ha dovuto soccombere alla forza schiacciante dei Macko nella prima fase di Playoff.

Roster Macko Esports

MARCUS "ACD" KÄPP 22, Estonia - Toplaner

CASPER "CBOI" BO SIMONSEN 24, Danimarca - Jungler

TEODOR "VZZ" CHOLAKOV 23, Bulgaria - Botlaner

VITTORIO "CLICK" MASSOLO 24, Italia - Support

SIXTEN "SIX10" HULL 19, Svezia - Midlaner

Staff tecnico

ANDREA "KORAX" PLANAMENTE Team manager & Esports Director

RICCARDO "RHARESH" TATA Head Coach

NATASHA "TASH" HILLTOUT Assistant Coach

FRANCESCO "ZEST" DELL'ACCIO Performance Coach

Il momento dell'attesissima finale del Summer Split PG National sta finalmente arrivando, il campionato italiano di LoL sbarca a Milano presso lo Spazio Filippetti per una finale LAN che vedrà confrontarsi i due team più forti per conquistare il titolo di campione Summer Split 2023 dopo essersi qualificati per gli EMEA Masters (presto scopriremo se la squadra andrà direttamente ai Groupstage del 21 agosto o se dovrà prima prendere parte ai Play-In dal 14 agosto). La finale è in programma sabato 5 agosto alle 17:00 (inizio del pre show alle 16:30), potete supportare Macko Esports e far arrivare il vostro calore al team seguendo la finalissima su Twitch e YouTube oppure partecipando live alla finalissima (Viale Angelo Filippetti, 41, 20122 Milano MI) in presenza di content creator, ospiti speciali e cosplay a partire dalle 14:30, per prendere parte all'evento è necessario registrarsi gratuitamente e confermare la propria presenza. Obiettivo di Macko Esports è quello di riconfermarsi campioni d'Italia al PG Nationals Summer Split 2023.