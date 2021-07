PGA Tour 2K: il prossimo capitolo 'migliorerà tutto', promette 2K Sports

Sebbene per il momento sia del tutto concentrata su NBA 2K22 annunciato ufficialmente di recente, 2K Sports non si è dimenticata della sua serie PGA Tour 2K, promettendo che il brand andrà avanti nel prossimo futuro.

Interpellato da GameSpot, un portavoce della compagnia ha infatti rivelato i piani di 2K sul prossimo episodio del simulatore di golf: "Il prossimo gioco del franchise PGA Tour 2K sarà più grande e migliorato in ogni singolo aspetto. Non vediamo l'ora di rivelarvi più dettagli, ma fino ad allora continueremo ad aggiungere nuovi contenuti per il multiplayer di PGA Tour 2K21 in modo che i nostri fan possano continuare ad intrattenersi assieme". Confermato quindi che il prossimo capitolo è in sviluppo e promette di essere molto ambizioso, tuttavia per il momento non è affatto chiaro quando dovrebbe essere annunciato il nuovo titolo. Del resto il precedente gioco, PGA Tour 2K21, era uscito ad agosto 2020, ma per il momento tutto tace sul suo successore, dichiarazioni del portavoce a parte.

In attesa di scoprire se il prossimo episodio di PGA Tour 2K uscirà quest'anno o si dovrà aspettare il prossimo anno, vi rimandiamo alla nostra recensione di PGA Tour 2K21 dove abbiamo segnalato alcune criticità in merito a gameplay, grafica e una cura poco profonda dei tecnicismi del golf: riuscirà il prossimo episodio a rivelarsi superiore?