PGA Tour 2K21, il nuovo gioco di golf ha una data di uscita

2K realizza un lungo drive oggi annunciando PGA Tour 2K21, il videogioco di golf che sarà disponibile a partire dal 21 agosto per PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch e Google Stadia.

Con Justin Thomas come atleta di copertina, PGA Tour 2K21 segna il ritorno del più grande Videogioco di golf, tanto atteso dai fan. Sviluppato da HB Studios, PGA Tour 2K21 rappresenta l’evoluzione del franchise The Golf Club ed includerà 15 campi, ognuno dei quali è stato scansionato per portare in vita fairway, green, bunker, alberi, laghi e stagni. I giocatori possono anche creare i loro campi grazie a centinaia di opzioni di personalizzazione nel Course Designer.

“Essere scelto come primo atleta di copertina della storia di PGA Tour 2K21 è un onore incredibile” dice Justin Thomas, Campione 2017 FedExCup, Campione PGA Championship ed ex numero uno del Official World Golf Ranking. “Sono eccitato di poter far parte della famiglia 2K e sfidare virtualmente giocatori da tutto il mondo.”

Thomas verrà affiancato da 11 giocatori pro PGA Tour, ognuno dei quali rappresenterà una sfida per i giocatori nella modalità PGA TOUR Career, alla ricercar del titolo di Campione FedExCup. I giocatori possono creare e personalizzare il proprio MyPlayer con equipaggiamento ed abbigliamento scegliendo tra brand quali: Adidas, Polo Ralph Lauren, Malbon Golf, Callaway Golf, Bridgestone Golf, TaylorMade Golf e molti altri ancora. A coronamento dell'esperienza di simulazione, PGA Tour 2K21 sarà caratterizzato da una presentazione in stile televisivo con grafica all'avanguardia, cutscene dinamiche e un sistema di replay senza soluzione di continuità, il tutto ancorato al commento play-by-play del famoso emittente Luke Elvy e dell'analista Rich Beem.

Attraverso una partnership tra 2K e il marchio di lifestyle sportivo Adidas, i giocatori che pre-ordinano PGA Tour 2K21 riceveranno il pacchettoAdidas CodeChaos BOA MyPlayer Pack con le scarpe da golf Adidas CodeChaos BOA e l'equipaggiamento personalizzato 2K/adidas, tra cui una polo sportiva, pantaloni Ultimate365 e cappello da tour, disegnato da adidas Golf in esclusiva per il PGA Tour 2K21. I giocatori che acquisteranno la Digital Deluxe Edition riceveranno il pacchetto Adidas CodeChaos BOA MyPlayer Pack, oltre al pacchetto Golden Touch con putter e driver dorati e un pacchetto 2300 VC che può essere utilizzato per sbloccare oggetti cosmetici in gioco.