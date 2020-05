PGA Tour 2K21: primo teaser per la simulazione di golf di 2K Games

Le alte sfere di Take Two e 2K Games pubblicano il primo teaser trailer di PGA Tour 2K21, la nuova simulazione di golf per PC e console in sviluppo presso le esperte fucine digitali di HB Studios.

Il prossimo progetto degli autori dell'apprezzata serie di The Golf Club (e quindi anche dell'ultimo The Golf Club 2019) continuerà perciò ad essere un videogioco sportivo incentrato sul golf, e più precisamente sull'organizzazione del PGA Tour che organizza i tour professionistici di golf più famosi degli Stati Uniti.

Il teaser trailer che conferma lo sviluppo di PGA Tour 2K21 fissa per il 14 maggio la data dell'annuncio ufficiale del titolo, con tanto di scene di gameplay e di approfondimenti sulle novità che andranno a tratteggiare l'offerta ludica, grafica e contenutistica dell'opera.

Nella giornata di giovedì 14 maggio, gli appassionati di questo sport (e ovviamente delle sue reinterpretazioni digitali) avranno perciò l'opportunità di scoprire quali sorprese hanno in serbo gli studi HB per questa loro nuova avventura sotto l'egida di 2K Games. I brevi scampoli di gameplay ammirabili in questo teaser ci permettono comunque di apprezzare la bontà del motore grafico di un progetto che, si spera, saprà regalarci un'esperienza ludica quantomai immersiva e autentica.