PGA Tour 2K23: data d'uscita e versioni speciali del nuovo gioco di golf 2K

Nel corso del pomeriggio di oggi è stato ufficialmente svelato al pubblico il nuovo PGA Tour 2K23, titolo sportivo targato 2K Games il cui day one non è particolarmente lontano.

Il colosso dell'industria videoludica ha pubblicato un video-documentario con protagonista Tiger Woods non solo per annunciare ufficialmente il titolo, ma anche per ribadire l'importanza che lo sportivo ricoprirà nel progetto. Oltre ad essere sulla copertina di tutte le edizioni del gioco, Woods sarà uno dei golfisti giocabili e ha partecipato in maniera attiva allo sviluppo del gioco, visto che ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo a supporto di HB Studios.

Al day one, PGA Tour 2K23 includerà 20 campi con licenza e più di 14 professionisti, i quali aumenteranno in futuro grazie all'introduzione di contenuti aggiuntivi gratuiti. Per quello che riguarda le modalità di gioco, gli utenti potranno cimentarsi nella PGA TOUR MyCAREER, divertirsi con la personalizzazione del MyPLAYER o prendere parte ad una serie di modalità più accessibili che serviranno ad accompagnare i neofiti.

Chiunque preordinerà l'edizione standard del gioco, potrà iniziare a giocare a partire da venerdì 14 ottobre 2022 e ricevere senza costi aggiuntivi il Michael Jordan Bonus Pack, che include l'icona sportiva giocabile Michael Jordan e quattro maniche per palline da golf comuni. Le edizioni del gioco più costose, ovvero la Deluxe Edition e la Tiger Woods Edition, conterranno una serie di contenuti extra oltre all'accesso anticipato, che inizierà martedì 11 ottobre 2022. Per quello che riguarda invece le piattaforme di riferimento, il titolo arriverà su Xbox Series X|S, Xbox One,

PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam).