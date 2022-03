PGA Tour: la simulazione di golf targata EA Sports ha una finestra di lancio

I rappresentanti di Electronic Arts annunciano la finestra di lancio ufficiale di EA Sports PGA Tour, la simulazione di golf attualmente in sviluppo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Con un lungo messaggio condiviso attraverso i principali canali di comunicazione della compagnia di Redwood City, gli autori di EA Sports PGA Tour ricordano che nel titolo troveranno spazio i quattro campionati del circuito PGA, ovvero il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e il The Open Championship.

L'impegno profuso da Electronic Arts per dare forma al nuovo capitolo di golf su licenza PGA sarà tale da richiedere più tempo del previsto, dando così modo ai propri sviluppatori di concretizzare la loro visione. Il lancio di EA Sports PGA Tour, infatti, è fissato per la primavera del 2023, tanto su PS5 quanto su Xbox Series X/S.

Da qui ai prossimi mesi, il team impegnato nella realizzazione del simulatore di golf promette di arricchire ulteriormente l'offerta ludica e contenutistica del titolo, consentendo ai giocatori di costruire la propria Carriera gareggiando al The Player Championship, ai ai FedExCup Playoffs e all'Amundi Evian Championship, con l'atmosfera tipica e le sedi uniche di ciascun circuito competitivo internazionale che verrà ricreato utilizzando l'ultima versione del motore grafico Frostbite.

Nel gioco troveranno spazio anche i Dati ShotLink e TrackMan, due sistemi che aiuteranno gli utenti a gestire e tenere conto del proprio punteggio in tempo reale, fornendo loro tantissimi dati da studiare per valutare le proprie prestazioni sul green e misurare parametri essenziali come la precisione degli swing.