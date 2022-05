PGL Antwerp CS:GO Major: svelato programma playoff, si parte con NiP vs FaZe

Il PGL Antwerp Major di Counter Strike: Global Offensive è giunto alla fase conclusiva a eliminazione diretta: dopo la fase a gironi conclusasi ieri, 17 maggio 2022, con la sorprendente uscita di Vitality e G2 e l’emozionante sconfitta dei brasiliani Imperial, ecco il programma completo del PGL Major Champions Stage.

Dopo l’eliminazione delle prime otto squadre con qualche sorpresa non indifferente – in ordine di eliminazione: Liquid, Bad News Eagles, Outsiders, Cloud9, BIG, Imperial, Vitality e G2 -, il Major nella città belga lascia spazio agli ultimi 8 team pronti a sfidarsi per ottenere il favoloso premio di 500.000 Dollari con annessa qualificazione diretta alla BLAST Premier World Final 2022.

Il PGL Major Champions Stage inizierà il 19 maggio alle 16:30 con la BO3 tra NiP e FaZe Clan, dove i primi dovranno cercare un ottimo risultato anche senza Dev1ce, mentre i secondi sono alla caccia del loro primo CS:GO Major sin da quando sono stati etichettati come “Superteam”, specialmente dopo il “passo falso” contro gli storici Cloud9 al Boston Major, dove la regione nordamericana si è portata a casa la sua prima e unica vittoria tra i tornei più importanti di Counter Strike: Global Offensive.

Dunque, ecco i matchup per il PGL Major Champions Stage:

NiP contro FaZe Clan

Team Spirit contro FURIA

ENCE vs Copenhagen Flames

Navi contro Heroic

I playoff del CS:GO Major si svolgeranno presso l’Antwerps Sportpaleis, arena con una capacità di quasi 24.000 persone e che vedrà la partecipazione di pubblico dal vivo.

Lo scorso marzo, invece, la Grand Final dell’IEM Katowice è entrata nella storia.