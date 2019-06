Phantasy Star Online 2: annunciata in video la versione Xbox One e PC

In occasione della conferenza E3 2019 di Microsoft dedicata ai videogiochi che approderanno su PC e Xbox One nel corso dei prossimi mesi, i vertici di SEGA hanno svelato ufficialmente la trasposizione occidentale di Phantasy Star Online 2.

La versione in lingua inglese del celebre action JRPG arriverà su PC (presumibilmente in esclusiva su Windows 10) e Xbox One all'inizio del 2020, con supporto pieno e nativo al cross-play per poter affrontare e proseguire l'avventura a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione.

Il titolo dovrebbe essere distribuito con il modello free to play e sostenersi attraverso un negozio interno per microtransazioni facoltative. Maggior informazioni sul progetto di Phantasy Star Online 2 saranno condivise da SEGA nel corso delle prossime settimane: nel frattempo, eccovi il video di annuncio della versione occidentale per PC e Xbox One!