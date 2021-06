Phantasy Star Online 2 New Genesis ha una data di uscita ed è vicinissima

SEGA ha annunciato che Phantasy Star Online 2 New Genesis sarà disponibile dal 9 giugno in contemporanea mondiale su PC, Xbox One e Xbox Series X/S in Occidente e su PS4 e Cloud (PC e Switch) in Giappone.

Oltre ad aver annunciato la data di uscita, il team di sviluppo ha pubblicato un breve messaggio per la community: "uno dei nostri obiettivi è quello di creare la versione definitiva di PSO2 in cui gli elementi testati nel tempo restano intatti, mentre il design, l'azione e la grafica vengono riprogettati sotto ogni aspetto. Ce la stiamo mettendo tutta per offrire ai giocatori una personalizzazione dei personaggi senza pari, un'avventura senza limiti e il miglior gioco di ruolo d'azione online."

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Phantasy Star Online 2 New Genesis, ricordandovi che il gioco sarà disponibile in Occidente solo su console della famiglia Xbox (con una versione ottimizzata per Xbox Series X/S) e PC Windows 10 mentre l'edizione PlayStation 4 e la versione Cloud per Switch resteranno confinate al solo mercato giapponese.

SEGA ha anche annunciato che la manutenzione dei server di Phantasy Star Online 2 New Genesis inizialmente prevista per il 9 giugno verrà posticipata di qualche giorno, una nuova data verrà comunicata più avanti.