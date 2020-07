Phantasy Star Online 2 New Genesis sarà un gioco standalone, arriva la conferma di SEGA

Dopo la presentazione di Phantasy Star Online 2: New Genesis di ieri, SEGA è tornata a parlare del titolo fornendo nuovi dettagli e chiarendo definitivamente che si tratta di un gioco completamente nuovo e standalone.

Le nuove informazioni sono arrivate grazie ad un trailer pubblicato su YouTube che delinea in modo più chiaro il profilo di Phantasy Star Online 2: New Genesis. SEGA descrive infatti il nuovo capitolo come la "prossima generazione di PSO2", spiegando però che la vecchia e la nuova esperienza online coesisteranno e i giocatori saranno in grado di esplorare i rispettivi mondi con lo stesso personaggio.

New Genesis è ambientato circa 1000 anni dopo la battaglia dell'Oracolo dell'originale PSO2 e presenta un "campo di battaglia aperto" visivamente sorprendente che il publisher definisce "un nuovo mondo che cambia con il passare del tempo e delle stagioni". Il tutto grazie ad un aggiornamento del motore grafico che verrà pubblicato anche per PSO2.

Il filmato mostra infine alcune caratteristiche del gameplay di Phantasy Star Online 2: New Genesis tra cui le abilità Photon Dash e Photon Glide, nonché lo strumento per la creazione dei personaggi. Phantasy Star Online 2: New Genesis uscirà nel 2021 per PC, Xbox One e Xbox Series X per il Nord America e su PlayStation 4 e via cloud per PC e Switch in Giappone. Ancora nessuna informazione per il possibile debutto europeo.