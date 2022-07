Phantasy Star Online 2 New Genesis: l'MMORPG SEGA debutta su PS4 ad agosto

Phnatasy Star Online 2 New Genesis è stato annunciato nel lontano 2020 con una sorpresa non da poco: il gioco sarebbe arrivato, oltre che su Xbox e PC, anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Sfortunatamente, però, di un'uscita occidentale di Phantasy Star Online 2 su PS4 non si è più parlato dopo la presentazione del gioco.

In effetti, Phantasy Star Online 2 New Genesis è arrivato in occidente lo scorso anno, a luglio 2021, con una release limitata però alle console di casa Microsoft ed al PC. Vista la mancanza di informazioni a riguardo, i fan della serie targata SEGA hanno iniziato a temere che le versioni Switch e PS4 sarebbero rimaste confinate al Giappone, senza ricevere un lancio occidentale.

Stando a quanto riporta Polygon, però, le cose potrebbero presto cambiare. Benché della versione Nintendo Switch dell'action RPG di SEGA non vi sia ancora traccia, almeno sul mercato occidentale, pare che Phantasy Star Online 2 New Genesis arriverà su PS4 anche in Europa e negli Stati Uniti a partire dal 31 agosto prossimo.

Come per la versione Xbox e per quella PC, il gioco sarà rilasciato come free-to-play su PS4 e sarà un vero e proprio MMORPG con tanto di dinamiche cross-play tra la console Sony e quelle di casa Microsoft, oltre che ovviamente con gli utenti PC.

Vi ricordiamo comunque che New Genesis non è un rifacimento di Phantasy Star Online 2, come il titolo potrebbe suggerire, ma un vero e proprio titolo standalone separato da quest'ultimo e ambientato a migliaia di anni di distanza dalla trama di Phantasy Star Online 2.

Anche l'"originale" Phantasy Star 2 ha avuto un lancio occidentale travagliato: annunciato nel 2012 per il mercato giapponese, il gioco è arrivato nel 2020 in occidente, solo su Xbox One e PC. Anche in quel caso, il lancio della versione PS4 era stato previsto a distanza di qualche mese, ma alla fine è stato cancellato.