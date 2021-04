Phantasy Star Online 2 New Genesis: SEGA annuncia la fase Beta, aperte le registrazioni

SEGA ha annunciato la Closed Beta di Phantasy Star Online 2: New Genesis. I giocatori potranno dunque provare con mano il reboot dell'MMO ed esplorare parte delle novità a cui il team di sviluppo sta lavorando per questa rinascita del titolo multiplayer.

La Beta di Phantasy Star Online 2: New Genesis si terrà globalmente su PC dalle ore 03:00 del 14 maggio e alle ore 04:00 del 16 maggio. Sarete in ogni caso liberi di registrarvi alla Beta a numero limitato a partire dalle ore 19:00 di mercoledì 21 aprile tramite l'app Xbox Insider Hub. Il client sarà messo a disposizione del download sul Microsoft Store, e sembra non ci siano attualmente piani per far arrivare la versione di prova anche su Steam ed Epic Store.

Come dichiarato da SEGA, il titolo è "la nuova generazione di Phantasy Star Online 2" e sarà un prodotto standalone. La nuova esperienza andrà in ogni caso ad affiancare la versione originale, permettendo agli utenti di esplorare entrambri i mondi con un unico personaggio. Il gioco godrà delle migliorie legate ad un motore grafico aggiornato e proporrà campi di battaglia sterminati e visivamente sorprendenti. Per quanto riguarda la sua collocazione cronologica, PSO2 New Genesis è ambientato circa 1000 anni dopo la battaglia dell'Oracolo dell'originale PSO2.

Ricordiamo che Phantasy Star Online 2: New Genesis è atteso al debutto ufficiale nel corso del 2021 su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch (saranno disponibili anche le versioni cloud su PC e Switch). In attesa di poter provare in prima persona tutte le novità con la fase Beta, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Phantasy Star Online 2 New Genesis per scoprire tutte le ulteriori informazioni sull'MMORPG di SEGA.