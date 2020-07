Phantasy Star Online 2 New Genesis uscirà anche su PS4 e Switch

Durante l'evento Xbox Games Showcase SEGA ha annunciato Phantasy Star Online 2 New Genesis, il gioco non uscirà però solamente su PC e console della famiglia Xbox ma anche su altre piattaforme.

Nello specifico il publisher fa sapere che Phantasy Star Online 2 New Genesis sarà disponibile nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X in Nord America e su PlayStation 4 e via Cloud (PC e Nintendo Switch) in Giappone, nessuna tempistica è invece stata fornita per quanto riguarda il debutto in Europa, che potrebbe comunque avvenire nel corso del prossimo anno.

Questa la sinossi ufficiale di presentazione diffusa da Microsoft: "Phantasy Star Online 2 è celebre per l’elevata personalizzazione dei personaggi e per le sue dinamiche di combattimento. È stata annunciata oggi l’ultima novità per l’universo di Phantasy Star Online 2, chiamata New Genesis."

New Genesis nasce come un completo redesign di Phantasy Star Online 2 per festeggiare il ventesimo anniversario di Phantasy Star Online, con il primo episodio uscito nel lontano 2000 su SEGA Dreamcast. Il publisher ha pubblicato un trailer del gioco, restiamo in attesa di saperne di più sui contenuti e sulle novità di New Genesis, una vera e propria rinascita per uno dei giochi di ruolo online più amati e popolari in Giappone.