Phantom Abyss, Devolver Digital dice addio all'Early Access: la 1.0 uscirà a breve

Sono passati alcuni anni da quando Devolver Digital ha mostrato Phantom Abyss, il gioco uscito in Early Access nel corso del 2021. Da quel momento a questa parte, Phantom Abyss è uscito dai radar videoludici, ma il 2024 è foriero di tante novità per il progetto pubblicato dal publisher indipendente e realizzato da Team WIBY; il momento è giunto.

Ad oltre un anno di distanza da quando Phantom Abyss di Devolver Digital è arrivato su Xbox Game Pass come gioco gratis, il canale YouTube del publisher ha rilasciato un'importante comunicazione: sta per giungere la versione 1.0 di Phantom Abyss. Come annunciato attraverso il trailer pubblicato quest'oggi, sappiamo che il titolo sarà composto da ben tre modalità, ognuna delle quali contribuirà al divertimento dei videogiocatori.

In occasione del lancio della 1.0, il team di sviluppo ha rinnovato la modalità avventura e quella classica (adesso rinominata "modalità nuovo abisso"), così da riportare in auge il "gioco multiplayer asincrono di massa che catapulta i giocatori in templi generati proceduralmente in missioni destinate a recuperare sacre reliquie nascoste all'interno di camere mortali". Phantom Abyss 1.0 uscirà ufficialmente il 25 gennaio 2024 su PC e Xbox. Siete pronti a vivere nuovamente una grande avventura? Ma soprattutto, siete interessati al termine dell'Early Access per il titolo pubblicato nel 2021 da Devolver? Ditecelo qui sotto con un commento.