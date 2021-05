Phantom Abyss è il nuovo gioco di Devolver Digital, arriva a giugno in Early Access

Il publisher indipendente Devolver Digital e lo sviluppatore Team WIBY hanno annunciato Phantom Abyss, un gioco multiplayer asincrono con templi generati proceduralmente, che vede i giocatori impegnati alla ricerca di tesori e reliquie.

Gli avventurieri saranno chiamati a schivare trappole e voragini mortali, inoltre dovranno vedersela con i guardiani delle sacre camere, pronti a tutto pur di difendere i propri tesori. Phantom Abyss si presenta come un gioco fortemente orientato al multigiocatore e il multiplayer asincrono permette insieme ai templi generati in maniera procedurale garantiscono opportunità di divertimento sempre diverse.

Il gioco sarà disponibile a giugno in Accesso Anticipato su PC (via Steam) e in streaming su GeForce NOW, gli sviluppatori hanno già annunciato l'arrivo di nuove camere, trappole, passaggi segreti, zone da esplorare, nuove modalità e aggiunte al gameplay, con l'obiettivo di rendere Phantom Abyss sempre più ricco e completo in vista del lancio della versione definitiva.

Al momento non ci sono dettagli riguardo l'arrivo di questo progetto su altre piattaforme come console, smartphone/tablet o Google Stadia, non è escluso che qualsiasi decisione in merito venga presa solamente dopo aver valutato l'accoglienza riservata al gioco in fase Early Access. Su Steam potete aggiungere Phantom Abyss alla lista desideri, il prezzo del gioco non è ancora stato annunciato.