Phantom Blade 0: l'action-RPG steampunk ambientato in Oriente incanta al PS Showcase

In occasione del PlayStation Showcase di Sony è stato presentato Phantom Blade Zero, un nuovo intrigante action-RPG ambientato in Oriente e contaminato con elementi stilistici steampunk. Il titolo è realizzato in Unreal Engine 5 ed è in arrivo su PC e in esclusiva console su PlayStation 5.

Phantom Blade 0 è descritto dagli autori come "un nuovo gioco di ruolo d'azione caratterizzato da uno stile artistico profondo e oscuro, combattimenti frenetici e un mondo fittizio che mescola arti marziali cinesi e steampunk! Diventa il Dark Raider esiliato dall'Ordine, intraprendi il cammino della vendetta e scopri i segreti più oscuri di Wulin!".

La produzione sembra porre un forte accento sugli elementi action del gameplay, con la presenza di battaglie cruente e spettacolari che sembrano possedere il potenziale per soddisfare gli appassionati del genere. L'implementazione di fasi parkour nell'esplorazione e di una caratterizzazione stilistica dark arricchita da elementi steampunk contribuiscono altresì al fascino di questo nuovo titolo.

Al termine del trailer non ci viene purtroppo confermata una data di lancio. Al momento sappiamo soltanto che Phantom Blade 0 sarà pubblicato su PC (via Steam ed Epic Games Store) e su console PlayStation 5. Nel corso del PlayStation Showcase è stato anche annunciato il seguito di Helldivers.