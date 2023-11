Phantom Blade Executioners: guida al download gratis e come cambiare lingua

Da qualche giorno a questa parte, il prequel di Phantom Blade Zero è disponibile in forma gratuita su PlayStation, PC e dispositivi mobile. Scopriamo insieme come fare per scaricare Phantom Blade Executioners e come modificare la lingua, visto che il gioco si avvia in cinese.

Come scaricare Phantom Blade Executioners

Ecco di seguito tutti i link utili per scaricare il gioco nelle varie versioni:

Occorre precisare che il cross-progression è supportato da tutte le versioni ad eccezione di quella PS5, il cui profilo non può essere condiviso con PC e mobile.

Come cambiare lingua su console e PC

Dopo aver avviato il gioco, verrete condotti al menu principale, la cui schermata propone una serie di voci da selezionare nell'angolo in basso a sinistra. Selezionate quella in fondo, l'ultima, per accedere al menu delle opzioni. Ora spostatevi sulla voce centrale fra le tre opzioni disponibili in alto per raggiungere la schermata della lingua: a questo punto posizionate il cursore sulle prime due voci e scorrete tra le varie possibili opzioni fino a trovare 'English', quindi confermate la modifica. Come per magia, ora il gioco è in lingua inglese.

Come cambiare lingua su iPhone e Android

Per modificare la lingua nella versione mobile di Phantom Blade Executioners dovete cliccare sul tasto bianco in basso al primo avvio per accedere al menu come ospiti, così da poter poi creare un profilo o accedere con quello che già avete creato in un secondo momento. A questo punto, noterete che in alto a destra ci sono cinque icone: dovete cliccare su quella al centro, con l'icona di una specie di strumento musicale orientale. Vi si aprirà una finestra con due voci, cliccate su ciascuna di essa e, nel menu a tendina, selezionate 'English'. In questo modo modificherete sia la lingua dei sottotitoli che quella del doppiaggio.

