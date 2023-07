Phantom Blade Zero avrà una demo e due modalità grafiche su PS5, si sognano i 4K/60fps

Dal ChinaJoy 2023 emergono nuovi dettagli su Phantom Blade Zero, gioco in sviluppo negli studi di S-Game: il fondatore della compagnia ha rivelato dettagli sul framerate e le modalità grafiche previste su PlayStation 5.

Il gioco risulta essere ancora nel bel mezzo dello sviluppo e dunque le cose potrebbero cambiare al lancio, tuttavia attualmente l'obiettivo resta quello di proporre due diverse modalità grafiche, una con risoluzione target 4K e 30fps l'altra con risoluzione 1440p e 60fps. Tuttavia lo studio vorrebbe raggiungere anche risultati superiori puntando ai 4K e 60fps o "almeno 40/50fps stabili."

Sempre durante la presentazione al ChinaJoy del 30 luglio, S-Game ha annunciato che Phantom Blade Zero avrà una demo della durata di 30 minuti che verrà pubblicata nel corso del 2024. Il lancio del gioco tra l'altro verrà anticipato dal prequel Phantom Blade Executioners, un action a scorrimento in uscita quest'anno su PS5, PS4, PC, iOS e Android.

Phantom Blade Zero potrebbe uscire su Xbox Series X/S in futuro sebbene al momento il gioco sia in sviluppo solo per PlayStation 5 e PC, pubblicato con il supporto do Sony come parte del programma PlayStation China Hero Project, il programma della divisione asiatica di PlayStation per supportare gli sviluppatori e gli studi cinesi.