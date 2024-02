Phantom Blade zero, curiosi di giocarlo? La demo arriverà nel 2024!

Maggio 2023 è stato un mese molto importante per gli utenti dell'ecosistema PlayStation e per la software house S-Game: l'action-rpg steampunk ambientato in oriente dal nome Phantom Blade Zero ha debuttato al PS Showcase in grande stile, ammaliando sin da subito i giocatori con un gameplay tanto adrenalinico quanto ricco di potenziale da scoprire.

Non si sa ancora molto sul progetto in questione: ad esempio, S-Game ha dichiarato che Phantom Blade Zero avrà una demo e due modalità grafiche su PS5, ma il titolo sembrerebbe essere ancora ben lontano dalla sua pubblicazione. Intanto, però, la compagnia alle prese con la realizzazione della nuova avventura videoludica ha rilasciato nella giornata di oggi uno special trailer "Year of the Dragon" di Phantom Blade Zero che mostra le meraviglie dell'IP. Il contenuto video in questione, pubblicato nella giornata di oggi su YouTube, mostra poco e nulla di scorci di gameplay nudo e crudo.

Tuttavia, tale filmato ha confermato quella che fino a prima era una vana speranza per molti giocatori: la demo di Phantom Blade Zero arriverà nel corso del 2024. Non si conoscono con certezza le tempistiche della versione di prova e, soprattutto, la finestra di lancio del titolo non è ancora apparsa all'orizzonte. Proprio per questo motivo, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni dall'azienda. Nel frattempo, però, vi invitiamo a recuperare il trailer rilasciato su YouTube che potete trovare in allegato alla notizia.