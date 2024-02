Phantom Blade Zero: la demo è in arrivo, ma non sarà disponibile per tutti

S-Game ha confermato ufficialmente che una demo di Phantom Blade Zero arriverà nel corso del 2024 , che permetterà di provare il promettente Action/RPG in Unreal Engine 5 previsto per PlayStation 5 e PC. Gli autori diffondono ora nuovi dettagli sulla versione dimostrativa, comprese conferme non del tutto positive.

Nel corso di un'intervista con il portale Exputer, il producer Soulframe ha rivelato che la demo non sarà disponibile per tutti, ma sarà accessibile esclusivamente su invito a un ristretto numero di giocatori selezionati attraverso i social media. In aggiunta, la demo di Phantom Blade Zero avrà una durata 30 minuti, con Soulframe che spiega i motivi per cui S-Game ha scelto una sua distribuzione limitata: non si tratta di un prodotto dimostrativo volto a pubblicizzare il gioco, ma serve al team per testare quanto creato finora e capire come migliorarlo ulteriormente.

"I test sono elemento fondamentale dell'intero processo di sviluppo del nostro gioco: fanno parte della lavorazione e non sono eventi promozionali. Non usiamo la demo per aumentare i preordini ma per migliorare il gioco in un ambiente reale", dichiara Soulframe aggiungendo che questo tipo d'impostazione "l'abbiamo presa in prestito dallo sviluppo dei giochi mobile che hanno test alpha, beta e pre-lancio. Non dico che faremo anche noi così, ma mi piace l'idea che i giocatori possano testare una prima versione del gioco che poi noi continueremo a perfezionare fino al test successivo nel quale potranno vedere i nostri progressi".

Il producer sottolinea infine che la demo prevista per il 2024 non preannuncia assolutamente l'arrivo a stretto giro di Phantom Blade Zero, ancora in pieno sviluppo. Per il momento non sappiano ancora quando esce Phantom Blade Zero, e con tutta probabilità ci vorrà ancora diverso tempo prima di assistere al suo esordio sul mercato.