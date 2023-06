Phantom Blade Zero, tra elementi Souls-like e microtransazioni: il team risponde

Presentato al pubblico in occasione del PlayStation Showcase di maggio, il primo trailer di Phantom Blade Zero si è rapidamente conquistato l'interesse del pubblico, curioso di saperne di più sull'action RPG.

Il team di sviluppo ha dunque organizzato una sessione di Q&A sui lidi di Discord, volta a offrire alcune informazioni aggiuntive su quelle che saranno le caratteristiche della produzione. Nel corso del momento di confronto tra autori e appassionati, è arrivata la conferma che in Phantom Blade Zero non saranno presenti microtransazioni. L'avventura ambientata in Oriente si presenterà dunque sul mercato del videogioco come un prodotto premium a tutti gli effetti.



Per quanto riguarda il gameplay, S-Game ha svelato che l'action RPG integrerà al suo interno alcune dinamiche tipiche dei Souls-like. Tra queste, una grande attenzione nei confronti del move-set di ogni arma disponibile all'interno del mondo di gioco. Dagli autori arrivano però anche rassicurazioni, con l'avvertenza che Phantom Blade Zero non sarà un gioco punitivo, come invece tradizione in casa FromSoftware, come ricorderanno bene gli amanti di titoli quali Dark Souls, Bloodborne o Sekiro: Shadows Die Twice.

Al momento, non è ancora stata confermata una data di uscita precisa per Phantom Blade Zero, il cui esordio è atteso su PlayStation 5 e PC.