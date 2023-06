Phantom Blade Zero: l'esclusiva PS5 e PC è in Unreal Engine 5?

Tra le varie produzioni di prossima uscita che sono state mostrate all'ultimo PlayStation Showcase, quella che più ha stupito i fan è senza ombra di dubbio Phantom Blade Zero. Un po' per il suo stile orientaleggiante e un po' per il combat system che strizza l'occhio ai souls, il gioco è entrato subito nel cuore dei giocatori. Ma che motore usa?

Phantom Blade Zero sfrutta la tecnologia dell'Unreal Engine 5 e, a darne la conferma in via ufficiale, è proprio il filmato che è stato mostrato nel corso dell'evento Sony. Proprio in apertura del video dedicato all'annuncio del gioco, viene mostrato al pubblico il logo a tutto schermo del motore grafico dei creatori di Fortnite Battaglia Reale, che muoverà quindi il gioco d'azione.

Al momento non sappiamo nello specifico quali delle tantissime funzionalità del motore di Epic Games vengano sfruttate nel titolo, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli sull'attesa produzione.

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ed è improbabile che il suo arrivo sugli scaffali sia tanto vicino. Per quello che riguarda invece le piattaforme di riferimento, il progetto è attualmente in sviluppo esclusivamente su PC e PlayStation 5, ma sembrerebbe che gli sviluppatori non escludano l'arrivo di Phantom Blade Zero su Xbox Series X|S in un secondo momento.