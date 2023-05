Phantom Blade Zero quando esce? E' esclusiva PS5 o arriverà anche su Xbox Series X?

Phantom Blade Zero è stato uno degli annunci più interessanti del PlayStation Showcase di maggio 2023. Il frenetico Action/RPG in sviluppo presso gli studi di S-Game sembra avere già adesso le carte in regola per rivelarsi un prodotto di qualità, ma abbiamo già dettagli sulla data d'uscita?

Al momento no: gli sviluppatori non hanno infatti fissato nessuna finestra di lancio, nemmeno indicativa, su quando il progetto sarà disponibile sul mercato. Appare dunque davvero improbabile un'uscita nel corso del 2023, considerato inoltre che lo sviluppo vero e proprio del gioco è partito all'inizio del 2022.

Sappiamo invece se Phantom Blade Zero è esclusiva console PlayStation 5 o arriverà anche su Xbox Series X/S? Per il momento il titolo S-Game è previsto soltanto per PS5 (oltre che su PC), con gli sviluppatori che non hanno parlato di versioni relative alle piattaforme Microsoft. Tuttavia gli autori hanno anche specificato di non aver stretto accordi di esclusività con qualunque realtà: ciò significa, pur essendo previsto per la console Sony, Phantom Blade Zero potrebbe arrivare anche su Xbox in futuro.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Phantom Blade Zero, dove analizziamo quanto mostrato durante il PlayStation Showcase e riportiamo nero su bianco le sensazioni che il gioco ci ha trasmesso fin qui.