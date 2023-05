Phantom Blade Zero anche su Xbox? Dettagli su durata, gameplay e uscita

Una delle sorprese più gradite del PlayStation Showcase è stato l'annuncio di Phantom Blade Zero, un Action/RPG dai ritmi frenetici ed uno stile visivo intrigante. La curiosità nei confronti del gioco è dunque elevata, e lo sviluppatore S-Game ha fornito numerosi dettagli in più attraverso un ricco Q&A.

Tra i temi trattati, il team conferma che, pur essendo previsto attualmente su PC e PlayStation 5, non c'è alcun accordo di esclusività su console, dunque non è da escludere che Phantom Blade Zero possa un domani esordire su altre piattaforme come Xbox Series X/S. Ancora presto invece per una data d'uscita: S-Game non ha ancora pianificato una finestra di lancio ed il prezzo al day one, ed ha rivelato che lo sviluppo vero e proprio del gioco è cominciato all'inizio del 2022, sebbene i primi concept risalgano addirittura al 2017.

Passando invece al gameplay, Phantom Blade Zero offrirà un mix basato su giochi come Sekiro e Ninja Gaiden e che, pur non essendo un open world in senso stretto, l'avventura non sarà lineare ed offrirà diversi bivi e scenari più ampi da esplorare. Quanto mostrato al PlayStation Showcase è gameplay autentico in-engine, sebbene per l'occasione siano state modificate le inquadrature per dare un taglio più cinematografico al trailer: i giocatori invece sperimenteranno telecamere più stabili e con visuali più ampie nel gioco completo. Tra le meccaniche è stato implementato il sistema Combo Chain che permetterà agli utenti di personalizzare l'ordine con cui attivare attacchi ed abilità attraverso due catene diverse, permettendo così a chiunque di effettuare combinazioni complesse ed articolate attraverso la pressione di un paio di pulsanti. Ciò detto, Phantom Blade Zero sarà comunque un Action/RPG profondo e che richiederà impegno e dedizione per imparare a padroneggiare le Combo Chain così come anche altre meccaniche quali parry e schivate.

Per quanto riguarda la longevità, Phantom Blade Zero si prospetta piuttosto lungo: S-Game parla di una durata compresa tra le 30 e le 40 ore solo per la storia principale, a cui si aggiungeranno numerosi contenuti endgame come dungeon da affrontare in multiplayer, Boss Rush e sfide in stile roguelike. Infine, gli autori confermano che Phantom Blade Zero è il seguito del titolo mobile Phantom Blade Executioners, sebbene tuttavia giocare quest'ultimo non è indispensabile per comprendere la nuova avventura pur fornendo un po' di background a personaggi e mondo di gioco.

Per ulteriori approfondimenti, la nostra anteprima di Phantom Blade Zero scava a fondo su tutti i particolari relativi all'interessante opera di S-Game.