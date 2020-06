Phantom Covert Ops: il thriller sparatutto in VR esce a fine giugno su Oculus

In coincidenza dell'UploadVR Showcase, i ragazzi di nDreams hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Phantom Covert Ops per confermare l'imminente arrivo di questo ambizioso thriller in Realtà Virtuale su Oculus Quest e Rift.

In Phantom: Covert Ops, la nostra missione è quella di interpretare il ruolo di un agente segreto incaricato di portare a termine una delicata operazione di spionaggio nel giro di una sola notte, cercando così di evitare lo scoppio di un conflitto internazionale dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche.

L'esperienza di gameplay promessa da nDreams spazierà dalle operazioni di infiltrazione votate allo stealth alle sparatorie al cardiopalma, in un crescendo di emozioni che ci condurrà fino al confronto finale con il generale Zhurov. A dare la voce al villain del titolo sarà David Hayter, il doppiatore storico di Solid Snake nei videogiochi di Metal Gear.

L'uscita del titolo è prevista per il 25 giugno su sistemi Oculus ed entro la fine di quest'anno su PC. Oltre all'annuncio della data d'uscita di Phantom Covert Ops, l'Upload VR Showcase ha svelato la data di lancio di Solaris Offworld Combat e il gameplay di The Walking Dead Onslaught con l'attore Norman Reedus.