Phantom Hellcat in azione: le combo adrenaliniche dominano il gameplay trailer

A brevissima distanza dal reveal trailer di Phantom Hellcat presentato all'Opening Night Live di Geoff Keighley, è tempo di scoprire ulteriori dettagli su questa intrigante produzione.

Dal palco virtuale del Future Games Show, arriva infatti un intenso gameplay trailer dedicato, che consente al pubblico di dare un nuovo sguardo a questa avventura pronta a spaziare tra ambientazioni 2.5D e 3D. Disponibile in apertura a questa news, il nuovo video di Phantom Hellcat ci conduce dietro le quinte dello strano teatro che farà da cornice alle vicende narrate in questo intrigante hack 'n' slash.



In sezioni ispirate di volta in volta a Dracula, Alice nel Paese delle Meraviglie, al folklore dell'est Europa e tanto altro, la variopinta avventura proporrà scontri adrenalinici, da vivere in un rapido alternarsi di combo spettacolari e sezioni a scorrimento orizzontale. Cosa ve ne pare di questa nuova avventura videoludica?

Manca ancora all'appello una data di lancio, ma l'arrivo di Phantom Hellcat è già stato confermato per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.