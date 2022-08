Phantom Hellcat, l'hack 'n' slash che vi porta a teatro: l'annuncio dalla Gamescom

Nel corso della lunga Opening Night Live della Gamescom 2022 c'è stato spazio anche per l'annuncio di Phantom Hellcat, un hack 'n' slash a piattaforme dinamico calato in un'ambientazione teatrale.

Sviluppato da Ironbird Creations, uno studio di sviluppo con sede a Cracovia, e pubblicato da All in! Games, Phantom Hellcat racconta la storia di Jolene, una ragazza costretta a salire sul palco per sconfiggere i demoni che hanno rapito sua madre, la leggendaria guardiana del teatro. Per eguagliare le gesta della sua genitrice, la protagonista dovrà imparare a padroneggiare la sua arte facendo uso di maschere magiche potenziabili e capaci di conferire nuove abilità. Il teatro racchiude un sinistro segreto: rappresenta una prigione per demoni, ma purtroppo il sigillo si è indebolito e le forze del male sono tornate in libertà.

Il sistema di combattimento hack 'n' slash di Phantom Hellcat permette di inanellare potenti combo e utilizzare l'ambiente a proprio vantaggio. Le battaglie sono intervallate da sezioni platform in cui le prospettive 2D e 3D si fondono per appagare gli occhi e fornire continuamente nuovi stimoli di gameplay. I livelli, ispirati a luoghi della cultura popolare come il castello in Transilvania.

Phantom Hellcat è in sviluppo per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma è attualmente privo di una data di lancio. Nel frattempo può essere aggiunto alla lista dei desideri su Steam e PlayStation Store.