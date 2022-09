Phantom Liberty sarà l'unica espansione di Cyberpunk 2077? CD Projekt RED chiarisce

Il Night City Wire del 6 settembre ha alzato il sipario sull'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, in arrivo nel corso del 2023 in una data ancora non meglio specificato da CD Projekt RED. Il grosso DLC amplierà la storia di V portandolo ad esplorare un nuovo scenario.

Phantom Liberty, tra l'altro, dovrebbe chiudere in modo definitivo tutta la storia di Cyberpunk 2077, in quanto non sono previste ulteriori espansioni in seguito. Come riportato dal portale polacco XGP, e tradotto dagli utenti di Reddit, a confermarlo è stata la stessa CD Projekt RED rispondendo ad un fan tra i commenti al video teaser del contenuto aggiuntivo, affermando che "Phantom Liberty è l'unica espansione pianificata per Cyberpunk 2077".

Viene quindi fatta chiarezza sui piani dello studio polacco, che già nel corso dell'ultimo report finanziario aveva lasciato intendere che Cyberpunk 2077 avrebbe avuto una sola espansione: Phantom Liberty, infatti, sarà l'ultimo progetto della compagnia ad essere sviluppato con il REDengine (già utilizzato per il gioco base), considerato che dai prossimi progetti in poi si passerà all'Unreal Engine, il cui utilizzo è già ufficiale per la nuova saga di The Witcher.

A questo punto non resta che scoprire nei prossimi mesi maggiori dettagli sulla prima ed ultima espansione di Cyberpunk 2077, e scoprire quale sarà l'epilogo della storia di V.