Phasmofobia si aggiorna in tempo per Halloween: Nightmare ha una data di uscita

Come promesso da Kinetic Games nel mese di settembre, i giocatori avranno presto modo di testare alcune inquietanti novità in arrivo nel titolo con l'aggiornamento di Halloween di Phasmophobia.

Direttamente dall'account Twitter ufficiale del gioco, è stato infatti confermato che un nuovo update è in dirittura di arrivo nell'avventura cooperativa a tinte horror. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, Phasmophobia Nightmare approderà su Steam in occasione della giornata di lunedì 25 ottobre, giusto in tempo per allietare i giocatori in cerca di brividi per la notte di Halloween. Oltre alla data di lancio, gli autori di Kinetic Games hanno già confermato anche l'orario di pubblicazione della patch dedicata, che sarà disponibile a partire dalle ore 17:00 del fuso orario italiano.



Vige invece ancora un certo mistero su quelli che saranno i nuovi contenuti in arrivo all'interno di Phasmophobia grazie all'update Nightmare. Tra le aggiunte inedite, dovrebbe trovare spazio proprio la modalità di gioco "Nightmare", caratterizzata da un maggiore livello di difficoltà, grazie ad un processo di identificazione dei fantasmi molto più complesso. Un'aggiunta che potrebbe offrire un'esperienza innovativa per le sessioni di gioco cooperativo in programma per il 31 ottobre!



In attesa di saperne di più, ricordiamo che Phasmophobia ha festeggiato il primo anniversario con un ricco update a settembre, mentre ancora non è disponibile una data di lancio della versione definitiva del titolo, attualmente in Early Access su Steam.