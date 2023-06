Phasmophobia: la caccia ai fantasmi continua su PS5, Xbox Series X|S e PSVR2

Dopo aver terrorizzato l'utenza PC con Phasmophobia, Kinetic Games si appresta a lanciare il suo fenomeno indie su console. L'Xbox Showcase Extended fa da sfondo all'annuncio dell'Early Access di Phasmophobia su Xbox Series X|S.

I fan del genere che seguono lo sviluppo di Phasmophobia sin dalla partenza dell'Early Access su Steam nel 2020 sapranno già che l'horror psicologico di Kinetic Games cala i giocatori nei panni di investigatori del paranormale incaricati di visitare luoghi infestati per raccogliere prove dell'esistenza di una vita oltre la morte.

La tensione costante che accompagna ogni attività investigativa è il perno dell'esperienza di gioco confezionata dagli autori indie, con tantissimi equipaggiamenti da utilizzare per registrare le prove audio, video e 'strumentali' della presenza di fantasmi.

Le dieci ambientazioni di Phasmophobia possono essere esplorate sia da soli che in compagnia di altri quattro utenti, dando così vita a intense sessioni multiplayer piene di colpi di scena e tuffi al cuore restituiti dalle manifestazioni degli oltre venti tipi di fantasmi presenti nel titolo. L'equipaggiamento degli investigatori dell'incubo comprenderà telecamere per la visione notturna, registratori, scatole degli spiriti, termometri, tavolette Ouija e tanti altri strumenti.

Il lancio della versione in Accesso Anticipato su console di Phasmophobia è previsto per il mese di agosto, con l'approdo dell'horror psicologico di Kinetic Games su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e in una versione in Realtà Virtuale da vivere inforcando il visore PSVR2.