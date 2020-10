Phasmophobia: come ripristinare la Sanità Mentale dei personaggi

Il videogioco Phasmophobia è il nuovo fenomeno del momento, tanto da riuscire a scalzare nel giro di un mese titoli del calibro di Among Us e Cyberpunk 2077 nelle classifiche dei più venduti di Steam, grazie alle sue meccaniche uniche e particolari.

La meccanica della sanità mentale del vostro personaggio è centrale in Phasmophobia in quanto determina la vostra fragilità ad eventuali attacchi del fantasma presente nell’edificio, e un valore molto basso vi renderà estremamente esposti quando il nemico è in modalità caccia. La sanità mentale vostra e dei vostri compagni, a partire da un valore massimo del 100% all’inizio della partita, diminuirà progressivamente mano a mano che passerete tempo all’interno dell’edificio infestato, soprattutto quando vi ritroverete a poca distanza dal fantasma oppure all’interno di una delle sue stanze.

A differenza di quel che si potrebbe pensare, non vi basterà ritornare all’interno del furgone con l’equipaggiamento per recuperare la sanità mentale persa, ma facendolo non otterrete altro che un’interruzione del processo di riduzione. Ciò che potrete fare all’interno del furgone, invece, è controllare il vostro livello di sanità mentale attuale, visibile sul grande monitor, e acquistare delle pillole per ripristinarla. Queste possono essere acquistate solamente dopo aver raggiunto il livello 5 con il vostro personaggio, quindi nelle fasi iniziali del gioco dovrete cercare di fare molta attenzione a non far scendere troppo il vostro livello di sanità, pena il rischio di spendere più denaro del dovuto in pillole oppure esporre il fianco alle incursioni del fantasma. Le pillole, però, possono ripristinare solamente un massimo del 40% della vostra sanità mentale ciascuna, ma non vi permetteranno mai di ritornare al 100%.

Nelle mappe più grandi, tra cui la Scuola e il Manicomio, sarà assolutamente fondamentale portare sempre con sé alcune pillole per la sanità mentale, poiché il tempo che passerete al loro interno senza tornare al furgone sarà parecchio. Diverso è invece il discorso per le mappe più piccole, dove le pillole raramente diventano necessarie per sopravvivere.