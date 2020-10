Phasmophobia: come usare il libro spiritico e fare scrivere un fantasma

In Phasmophobia può essere difficile usare bene tutti gli strumenti necessari per l'identificazione di un fantasma. La chiave del successo dell'indagine sta nel sapere come funzionano quelli che avete a disposizione e nell'essere rapidi a utilizzarli, per escludere da subito alcuni tipi di presenze.

Uno degli strumenti disponibili dall'inizio e piuttosto facile da usare è il Libro Spiritico. La sua funzione è quella di fare scrivere qualcosa a determinati tipi di fantasma, fenomeno conosciuto col nome di "scrittura automatica". Non tutti gli spiriti infatti sono in grado di interagire con esso, e questo vi consentirà di escluderne alcuni dall'indagine e continuare con le ricerche. Potete consultare il taccuino per scoprire quali presenze sono in grado di scrivere sul libro, ma attenzione: anche questi ultimi potrebbero rifiutarsi di farlo.

Per prima cosa dovete capire qual'è la stanza del fantasma, usando un rilevatore EMF o un termometro. Quando avrete capito di essere vicini allo spirito, prendete il libro e piazzatelo su una superficie o anche sul pavimento premendo F, quindi attendete che succeda qualcosa. Potete anche continuare a esplorare la casa nel frattempo, per poi tornare a controllare. Non è detto che compaiano subito dei simboli, anzi in alcuni casi potrebbe non succedere niente. Se il fantasma non scrive niente significa che non può farlo o che non vuole farlo; considerate anche l'idea di aver sbagliato stanza. Alcuni fantasmi scriveranno sul libro solo se invitati a farlo: provate a chiederglielo un paio di volte usando la chat vocale.

I fantasmi in grado di scrivere sul libro spiritico sono:

Revenant

Ombra

Oni

Demone

Yurei

Spirito

Ricordate comunque che queste sono le entità che possono scrivere, non è detto che lo faranno! Un altro indizio fondamentale da cercare sono le Sfere di luce. Se non avete ancora capito bene di che si tratta, consultate la nostra guida su come rilevare una Sfera di luce in una stanza.