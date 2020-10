Phasmophobia: ecco cosa fare per essere testimoni di un evento soprannaturale

Uno degli obiettivi opzionali che potrete completare durante una partita di Phasmophobia è quello di essere testimoni di un avvenimento soprannaturale all’interno della mappa del livello.

Nonostante i segnali della presenza di un’entità all’interno di un edificio in Phasmophobia siano tanti, come possono essere porte che si aprono da sole, luci che si accendono e si spengono in continuazione, impronte rilevabili tramite la lampada a luce infrarossa e un diario su cui compaiono parole senza che nessuno dei presenti ci scriva, l’evento soprannaturale necessario per il completamento dell’obiettivo sopracitato è qualcosa di ancora più estremo: in particolare, esistono due differenti possibilità di risoluzione.

La prima opzione è quella che prevede l’interazione diretta con uno spettro tramite l’utilizzo di una tavola Ouija, la cui presenza all’interno della mappa della partita è però assolutamente casuale: una volta che sarete riusciti a trovarne una, però, utilizzate il segnalino metallico per muovervi tra le lettere e formulare una domanda rivolta al fantasma. Tutti i tipi di spiriti risponderanno sempre alle domande della tavola Ouija, quindi se ne riuscirete a trovare una sarete in grado di portare a termine l’obiettivo senza alcun rischio di fallimento. Tuttavia, ogni domanda sbagliata farà calare in maniera considerevole la vostra sanità mentale, e dovrete quindi stare attenti a non perderne troppa, o dovrete trovare un modo per ripristinarla.

L’altra possibilità di assistere ad un evento soprannaturale è tramite la visione del fantasma vero e proprio, un avvenimento che può capitare in maniera del tutto casuale durante l'esplorazione della mappa oppure, più probabilmente, durante il periodo di caccia dello spettro, con una frequenza sempre maggiore mano a mano che passerete tempo all’interno dell’edificio. In questo caso, vi basterà che un solo membro della squadra avvisti il fantasma per far sì che l’obiettivo venga segna come completato anche per tutti gli altri giocatori.

Nel caso in cui il fenomeno di Phasmophobia abbia contagiato anche voi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per rilevare una sfera di luce in una stanza.