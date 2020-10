Phasmophobia è il fenomeno del momento su Steam, supera Among Us e Cyberpunk 2077

Phasmophobia continua a riscuotere un notevole successo su Steam, a poco più di un mese dal lancio questo gioco horror indipendente domina le classifiche del negozio online di Valve.

Per la seconda settimana consecutiva, Phasmophobia è il gioco più venduto su Steam, superando colossi come Baldur's Gate 3, GTA V, Among Us e Cyberpunk 2077. Un risultato incredibile per un gioco sviluppato da una sola persona, capace al suo picco di raggiungere quota 85.000 giocatori connessi in contemporanea.

Inutile dire come Phasmophobia sia diventato rapidamente popolare anche su Twitch, riportando in voga la formula del Jumpscare che dieci anni fa ha fatto la fortuna di PewDiePie su YouTube grazie al boom di Amnesia e altri giochi horror dell'epoca. Dove c'è un gioco di successo ci sono ovviamente anche gli hacker e nel caso di Phasmophobia questo hanno rapidamente invaso le lobby rovinando l'esperienza multiplayer 4v4 con trucchi e pratiche scorrette.

Lo sviluppatore di Phasmophobia non ha annunciato piani per il futuro, il gioco è ancora in Accesso Anticipato e sembra mancare molto alla pubblicazione della versione definitiva, ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane insieme presumibilmente a ulteriori contenuti pensati per ampliare l'esperienza di gioco.