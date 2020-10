Phasmophobia: la guida con i trucchi per andare alla ricerca di fantasmi

Nel corso delle ultime settimane sta spopolando su Steam il particolare Phasmophobia, un titolo horror con visuale in soggettiva il cui numero di giocatori sta aumentando a dismisura grazie soprattutto alla sua popolarità sulle piattaforma di streaming come Twitch.

Se siete curiosi di scoprire i segreti della caccia ai fantasmi o volete qualche trucco per scovare più facilmente le presenze senza lasciarci la pelle, ecco una serie di consigli che potrebbero tornarvi utili.

Obiettivo del gioco

In cosa consiste esattamente una partita di Phasmophobia? La risposta non è molto complessa, dal momento che lo scopo del gioco è semplicemente quello di andare all'esplorazione di una struttura (case, edifici abbandonati e alti luoghi infestati) e utilizzare una serie di strumenti utili per trovare delle prove schiaccianti della presenza di un essere paranormale al suo interno. A supportare gli investigatori del paranormale nella loro caccia interviene un furgoncino, ovvero una sorta di base accessibile in qualsiasi momento della missione nella quale si possono trovare numerose informazioni sull'obiettivo ed è possibile monitorare l'attività dei propri compagni: questo genere di missioni si può infatti svolgere da soli o in una squadra composta da un massimo di quattro giocatori.

Controlli

Sebbene Phasmophobia sia perfettamente giocabile con un controller classico o con le periferiche associate ai caschetti per la realtà virtuale (Oculus Rift, Windows Mixed Reality, HTC Vive e Valve Index), la maggior parte degli utenti gioca utilizzando la sempre apprezzata combinazione formata da mouse e tastiera.

Vi proponiamo quindi lo schema completo dei comandi di gioco proprio per mouse e tastiera:

Movimento: W,A,S,D

Gestione della visuale: movimento del mouse

Corri: Shift

Usa/Azione primaria: tasto destro del mouse

Azione secondaria: F

Interagisci con porte, tastierini numerici e altri oggetti: tasto sinistro del mouse

Accovacciati: C

Accendi/Spegni torcia: T

Push To Talk (solo nei paraggi): V

Push To Talk (globale): B

Cambia oggetto dall'inventario: Q

Taccuino: J

Raccogli oggetto: E

Lascia cadere oggetto: G

Trovare il fantasma

Il primo step da superare in una qualsiasi partita di Phasmophobia è semplice: trovare la stanza nel quale il fantasma si nasconde. La complessità di questo compito può variare in base a svariati fattori, uno tra i quali corrisponde alla grandezza della mappa. Le prime aree di gioco sono piuttosto ridotte e ciò implica una minore difficoltà nel far venir fuori la creature. Nei luoghi infestati più grandi come quelli che si sbloccano nelle fasi avanzate del gioco, invece, il numero di stanze aumenta a dismisura e il modo più facile per velocizzare questo procedimento è quello di dividersi e andare in avanscoperta da soli o in due gruppi formati da altrettanti giocatori. Per comprendere quali sono le stanze infestate è consigliabile utilizzare strumenti come il termometro o il misuratore del campo elettromagnetico (EMF). Una volta intuito il luogo nel quale si aggira il fantasma, potete raccogliere tutta l'attrezzatura e portarla lì per le indagini del caso. Se invece ci sono stanze molto grandi e avete il dubbio su quale di esse sia occupata dal fantasma, potete anche lasciare degli oggetti (ad esempio delle telecamere o dei sensori) e attendere che la malvagia creatura si diverta ad interagirci. Un altro modo per scoprire dove potrebbe essere il fantasma è analizzare gli indizi sul taccuino, il quale potrebbe contenere informazioni rilevanti ai fini dell'indagine paranormale.

Calma e sangue freddo

Durante le vostre ricerche non dovrete fare attenzione solo al fantasma ma anche tenere sotto controllo la Sanità Mentale. Questo valore è di fondamentale importanza e andrebbe sempre tenuto a bada per evitare un vero e proprio disastro. All'inizio di ogni partita tutti i giocatori hanno il 100% di Sanità Mentale, ma questo valore può calare in maniera più o meno importante in base alle situazioni affrontate dagli investigatori del paranormale: restare in stanze buie, interagire con artefatti magici o guardare negli occhi il mostro può infatti incidere sensibilmente sulla Sanità del personaggio. Ma cosa accade se la Sanità Mentale cala drasticamente? Innanzitutto va precisato che il gioco tiene conto della Sanità Mentale dell'intera squadra e ne fa una media, sotto la quale il fantasma inizia ad avere un atteggiamento più aggressivo verso i giocatori mettendo a repentaglio le loro vite. Per recuperare Sanità Mentale occorre fare uso delle pillole che si sbloccano raggiungendo il Livello 5, accendere una candela o tornare nel furgone, all'interno del quale c'è uno schermo interamente dedicato a questo valore.

Fuggite, sciocchi!

Evitando di far crollare la Sanità Mentale, i giocatori devono in ogni caso provare a raccogliere delle prove schiaccianti della presenza di una determinata tipologia di fantasma e per farlo è necessario correre dei rischi entrando nella stanza infestata e posizionando tutti i gadget utili per completare l'obiettivo. Nel caso in cui le cose dovessero mettersi male e il fantasma dovesse iniziare a mostrarsi aggressivo nei vostri confronti (ve ne accorgerete anche da piccoli particolari come il continuo lampeggiare della torcia, dal segnale statico emesso dalla radio e dal picco dell'attività visible sui monitor del furgone), avete due opzioni: nascondervi o scappare. La seconda opzione non è sempre la più intelligente se avete la Sanità Mentale a valori elevati, poiché si corre il serio rischio che il fantasma possa eliminarvi. Invece per avere maggiori probabilità di sopravvivere fareste meglio a chiudere la porta, restare in totale silenzio e rivolgere la faccia al muro (meglio se verso un angolo).

Attenti a ciò che dite

Come accennato poco sopra, quando le cose si mettono male è meglio stare zitti, poiché Phasmophobia implementa una meccanica di gioco davvero particolare che tiene conto di tutto quello che il giocatore dice. Alcune parole specifiche, incluso il nome proprio del fantasma, possono attivare la creatura e fare in modo che si scateni. Per questo motivo fareste bene a ponderare qualsiasi parola da dire e magari utilizzare nomignoli o giochi di parole per fare riferimento a stanze o altri elementi che potrebbero infastidire il fantasma. Va precisato che questo sistema è attivo in qualsiasi momento e non solo quando si tiene premuto il tasto per comunicare con gli altri elementi della squadra, quindi non avrete mai un momento di pausa da questo punto di vista.

Sfide giornaliere e soldi

Ben presto vi renderete conto di come in Phasmophobia il denaro ricompra un ruolo davvero importante nell'economia di gioco, dal momento che scalando i livelli esperienza aumenteranno anche i gadget acquistabili nel negozio. Se volete fare in modo che il vostro portafoglio si gonfi in fretta, non dimenticate mai di dare un'occhiata alla lavagna bianca all'interno del furgone, sulla quale sono sempre indicati gli obiettivi opzionali. Queste attività secondarie non sono sempre semplicissime, ma il loro completamento permette di accumulare grosse quantità di denaro da investire poi in strumentazioni che semplificano sensibilmente il gioco e ne aumentano anche la varietà dal punto di vista del gameplay.