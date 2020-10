Phasmophobia, hacker invadono le lobby: jump scare per gli streamer

Complice l'approssimarsi delle festività di Halloween, sono sempre di più i content creator che su Twitch di dedicano alla trasmissione di partite su Phasmophobia.

Disponibile da qualche settimana su Steam, la produzione è divenuta sempre più popolare, radunando attorno a sé una community in costante crescita. Improntato ad una formula cooperativa, Phasmophobia vede sino a 4 giocatori collaborare per fronteggiare la minaccia di un fantasma. Vista la natura PvE, il gioco non dispone di un sistema volto ad arginare i cheat, ma i giocatori hanno di recente iniziato a domandare un'azione in tal senso da parte degli sviluppatori.

Il problema è sorto infatti in seguito al diffondersi di una tendenza piuttosto bizzarra. Alcuni hacker hanno infatti iniziato a invadere le lobby di giocatori impegnati nella trasmissione di dirette su Phasmophobia, trasmettendo improvvisi jump scare all'interno del gioco. Prevedibilmente, oltre all'immediato spavento causato dal gesto, evidentemente la procedura causa non poco fastidio agli utenti coinvolti.



Il team di sviluppo, sollecitato sull'argomento, ha reso noto su Discord di essere consapevole della creazione di diverse Mod legate a Phasmophobia, volte ad esempio a modificare il funzionamento dell'AI o ad ampliare il numero di giocatori consentiti in una partita. Gli autori hanno garantito di star monitorando la situazione, con l'obiettivo di evitare che l'esperienza di gioco ne risulti compromessa.