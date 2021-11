Phasmophobia sempre più inquietante: arrivano evocazioni e tavolette Ouija

Pensavate che le festività natalizie vi avrebbe consentito di esimervi dal dare la caccia a inquietanti fantasmi? Ebbene, il team di Kinetic Game non sembra essere affatto d'accordo, e ha altri programmi per voi.

Il team di autori di Phamsophobia si prepara infatti a rendere disponibile un aggiornamento volto ad incrementare il livello di inquietudine generato dal gioco e, nemmeno a dirlo, l'update dovrebbe vedere la luce giusto in tempo per Natale. A lasciarlo intuire è il titolo provvisorio della patch, alla quale Kinetic Game si riferisce come "Christmas [REDACTED] update".

In attesa di scoprire quale sarà la data di lancio precisa dell'aggiornamento, possiamo già farci una prima idea di quelli che saranno i contenuti inclusi. In particolare, sembra che la caccia ai fantasmi potrà presto contare su nuovi strumenti, tra cui cerchi di evocazione e tavolette Ouija tramite le quali comunicare con gli spiriti. I meccanismi precisi che regoleranno il funzionamento di questi strumenti non sono ovviamente ancora noti, ma sembra che l'attesa per saperne di più non sarà ad ogni modo troppo lunga.



Dopo i festeggiamenti per il primo anniversario di Phasmophobia e la pubblicazione dell'update di Phasmophobia a tema Halloween, Kinetic Game sembra dunque intenzionata a chiudere il 2021 in grande stile.