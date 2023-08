Phasmophobia: l'uscita su Playstation 5 e Xbox Series X|S è stata rimandata

A causa di qualche brutto imprevisto, Kinetic Games fa sapere che l'uscita di Phasmophobia su Playstation 5 e Xbox Series X|S, che era prevista questo mese, dovrà essere rimandata di qualche mese, spiegando i motivi di questa decisione.

La finestra di lancio si sposta ad ottobre 2023, con le lancette verso il periodo di Halloween. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, purtroppo l'ufficio è rimasto coinvolto in un brutto incendio, oltre a dover fare i conti con alcune "problematiche di sviluppo impreviste".

La combinazione di queste due circostanze ha portato inevitabilmente alla decisione di posticipare l'uscita del gioco sulle rispettive console di casa Sony e Microsoft. Inizialmente, Phasmophobia doveva arrivare su console ad agosto 2023. La scelta è stata così commentata in un comunicato ufficiale:

"Prima di tutto, vorremmo ringraziarvi tutti quanti per il vostro supporto e per il fatto che siete emozionati quanto noi per la release su console. A causa di un recente incendio nel nostro edificio adibito ad uffici e di problemi di sviluppo imprevisti, la nostra capacità di test e sviluppo ha subito un impatto significativo.

Dopo un'attenta considerazione, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare l'uscita su console, inizialmente prevista per agosto, nell'attesa di sistemare tutto. Puntiamo ora a un lancio speciale durante la settimana che precede Halloween, questo ottobre. Questo ci darà il tempo necessario per perfezionare e mettere a punto tutto. La vostra pazienza e comprensione significano moltissimo per noi e non vediamo l'ora di portare Phasmophobia su console."

Un altro brutto colpo per il gioco, che già in passato era rimasto coinvolto in uno spiacevole episodio in cui un admin del canale Discord fu allontanato con l'accusa di molestie.