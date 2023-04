Phil Harrison ha lasciato Google: era a capo del progetto Stadia

Lo scorso 18 gennaio Google Stadia ha chiuso definitivamente i battenti: la piattaforma in streaming di Google ha detto addio ai giocatori dopo poco più di 3 anni di servizio. Ora è ai saluti anche la figura chiave dietro all'intero progetto.

Phil Harrison ha infatti lasciato Google, azienda per cui lavorava dal 2018. In questi anni di permanenza ha rivestito il ruolo di vice-presidente e general manager all'interno del colosso di Mountain View, oltre ad essere stato anche il product manager di Google Stadia. Lanciata nel 2019, la piattaforma ha faticato ad ingranare a livello commerciale, con Harrison che nel corso del tempo si è ritrovato a dover comunicare le notizie più delicate sul futuro del sistema.

Fu ad esempio lui in prima persona ad annunciare nel 2021 la chiusura dei team di sviluppo interni dei giochi Google Stadia, una mossa che segnò il lento ma inesorabile declino della piattaforma. E sebbene Harrison nel corso del tempo avesse più volte assicurato che il progetto sarebbe andato avanti negli anni a venire, è sempre stato lui il 29 settembre 2022 a comunicare la fine di Stadia avvenuta poi il 18 gennaio di quest'anno.

Attualmente non sono stati diffusi comunicati ufficiali in merito alla separazione tra le due parti, sebbene l'ormai ex vice-presidente e general manager abbia già aggiornato il suo profilo LinkedIn riportando l'interruzione dei suoi rapporti lavorativi con Google. In passato Harrison è stato presidente di Sony Computer Entertainment Worldwide Studios durante l'epoca PS3, mentre dal 2012 al 2015 è stato parte di Microsoft, dove si è occupato della divisione europea di Xbox durante i primi anni di Xbox One.