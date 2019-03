Phil Harrison: Google Stadia avrà giochi migliori rispetto a PC e console

Scambiando quattro chiacchiere con i colleghi di PCGamesN, Phil Harrison di Google ha ribadito che Stadia non entrerà in competizione con le console, suggerendoci però di guardare al nuovo sistema di game streaming di Big G come ad un vero e proprio step evolutivo per l'intero settore dei videogiochi.

"Quando si dispone di una quantità quasi illimitata di potenza computazionale grazie ai data center possiamo supportare le ambizioni degli sviluppatori di videogiochi in modi che non avremmo mai potuto fare all'interno di un sistema tradizionale come le console o i PC", ha spiegato il dirigente di Google a capo del team che si sta occupando di Stadia, aggiungendo che "pensiamo che gli sviluppatori saranno entusiasti di alcune che potranno fare con Stadia, cose ritenute banali ma che avranno un impatto enorme sulle prestazioni e la scalabilità".

"Che si tratti di funzionalità multiplayer superiori, di fisica distribuita o di simulazioni avanzate, chi svilupperà su Stadia avrà a disposizione un quantitativo quasi infinito di spazio di archiviazione e di potenza, grazie alla natura modulare dei cloud gaming tramite data center", ha poi affermato Phil Harrison ipotizzando uno scenario in cui gli autori di videogiochi, qualora lo volessero, potrebbero ad esempio realizzare titoli con "decine di migliaia di NPC, tutti con una relazione complessa tra loro e con il giocatore. E tutto questo in modo persistente".

Quanto all'inevitabile confronto-scontro che avrà luogo tra Stadia e le piattaforme tradizionali come i PC e le console, Harrison conclude dichiarando che "ci saranno un sacco di caratteristiche grafiche che renderanno i giochi di Stadia ancora più belli (rispetto agli altri sistemi, ndr), come la complessità della scena, la densità poligonale, l'illuminazione, gli shader... un sacco di effetti visivi. Il bello del settore dei videogiochi è che c'è sempre innovazione e ci aspettiamo degli ulteriori miglioramenti nella nostra piattaforma: d'altronde stiamo parlando della Gen 1 al momento, ma nel tempo ci saranno iterazioni migliori di questa tecnologia".

L'uscita di Google Stadia dovrebbe avvenire entro fine anno. Il prezzo del servizio e le modalità di accesso dovrebbero essere annunciati dal colosso di Mountain View nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente in coincidenza dell'E3 2019 di metà giugno o con un evento apposito.