Phil Harrison svela come sono nati gli studi Media Molecule e la serie di LittleBigPlanet

L'attuale vice presidente di Google e boss della divisione Stadia, Phil Harrison, ricorda uno dei momenti più emozionanti della sua carriera dirigenziale presso Sony, ossia quello della nascita della serie di LittleBigPlanet e della fondazione degli studi britannici di Media Molecule.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di IGN.com, Harrison ha svelato un sorprendente aneddoto del periodo che lo ha visto coinvolto in prima persona nella creazione di Media Molecule e dell'ormai storica serie di LittleBigPlanet. A detta dell'ex dirigente di Sony, infatti, "tutto è avvenuto perchè un ragazzo che lavorava per me, tale Pete Hawley, ha trascorso un sacco di tempo in un pub di Guildford in compagnia degli allora sviluppatori di Lionhead Alex Evans e Mark Healey, cercando di persuaderli a suon di pinte di birra a lasciare la loro azienda per formarne una nuova. E fu così che nacque Media Molecule".

Spinti dal collaboratore di Harrison (e quindi da lui stesso?) a mettersi in proprio, gli autori di Media Molecule hanno ricevuto il supporto attivo di Sony attraverso un finanziamento continuo che gli ha permesso di dare forma a LittleBigPlanet, una serie che lo stesso dirigente non nasconde di considerare come "la più grande esperienza videoludica che abbia mai visto in tutta la mia vita, anche se al tempo era un gioco molto diverso da quello che conosciamo oggi".

Tra gli aneddoti raccontati da Phil Harrison c'è anche quello legato alla genesi di Sackboy, il leggendario "pupazzo pazzo di pezza" che fa da sfondo a tutte le avventure di LittleBigPlanet: "Quello che divenne successivamente Sackboy, in quel periodo, non gli assomigliava affatto ed era piuttosto una versione appena abbozzata di quell'idea. Quando svilupparono il primo concept interattivo, ci hanno contattati per prenotare una presentazione di un'ora ma alla fine restammo ad ammirare quello che avevano fatto per circa quattro ore. A ripensarci adesso, credo sia stato il tempo più eccitante, creativo e innovativo che abbia mai passato in questo settore. Ci abbiamo messo uno o due anni per dare forma a quel progetto, ma poi lo presentammo ufficialmente al mondo nel 2007 durante la GDC".

L'eredità spirituale di Sackboy continua ad animare la fabbrica dei sogni di Media Molecule, come dimostra la straordinaria originalità e creatività che ha portato la software house inglese a dare forma a Tearaway e a Dreams.