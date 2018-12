Phil Spencer: il 2019 sarà entusiasmante per Microsoft e Xbox

Il 2018 è stato certamente positivo per Microsoft non solo grazie al successo di Xbox One X (specialmente in Nord America) ma anche grazie al lancio di titoli accolti positivamente da pubblico e critica come Sea of Thieves, State of Decay 2 e Forza Horizon 4, ma il 2019 potrebbe essere ancora più entusiasmante...

E' quello che promette Phil Spencer: "Nel 2019 avremo Crackdown 3, che arriverà a inizio anno... poi Gears 5, il ritorno di Ori.... e tanto altro ancora. E ovviamente saremo all'E3 e il nostro show si terrà proprio qui (al Microsoft Theatre, location anche dai Game Awards, ndr). Il 2018 stato un anno positivo ma il 2019 sarà entusiasmante per i giocatori e per i possessori di Xbox."

Spencer ha voluto ribadire la presenza di Microsoft all'E3 2019, al contrario di Sony che ha deciso di saltare la kermesse losangelina per concentrarsi su eventi propri, come ribadito da Shawn Layden durante i The Game Awards 2018. Secondo alcuni rumor il prossimo anno entrambe le hardware house presenteranno le loro console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Scarlett...