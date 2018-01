Phil Spencer accenna ad alcuni cambiamenti per la conferenza E3 di Xbox

Intervenuto nel podcast diha parlato di alcune novità che coinvolgeranno la conferenza E3 2018 di, sebbene il responsabile deella divisione Xbox non si sia sbilanciato particolarmente.

Phil Spencer fa sapere "ci saranno cambiamenti posiivi al prossimo E3. Potrebbe essere divertente, per noi sarà davvero una bella sfida." Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente, potrebbe trattarsi di un cambio di format o magari della volontà di annunciare un maggior numero di giochi sul palco.

Microsoft non ha ancora fissato una data per lo showcase E3 2018, in ogni caso sono in molti ad attendersi la presentazione di nuovi titoli, tra i rumor delle ultime settimane vengono citati Forza Horizon 4, un nuovo Fable e il ritorno di Perfect Dark.