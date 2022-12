Phil Spencer adora Vampire Survivors: è il titolo più giocato nel 2022 dal boss di Xbox

Non potendo esimersi dal pubblicare sui social il suo wrap-up dei titoli più giocati su Xbox nel 2022, Phil Spencer ha confermato la sua incredibile passione per il roguelite italiano Vampire Survivors.

Il massimo esponente della divisione verdecrociata di Microsoft conferma quindi di aver trascorso il suo tempo libero a combattere mostri in compagnia di Mortaccio, Suor Clerici, Yatta Cavallo e l'arzillo ammazzavampiri con la passione per l'aglio Poe Ratcho.

Phil Spencer ha giocato per 200 ore a Vampire Survivors? Sembra proprio di sì, a giudicare dalla scheda che riassume le attività videoludiche del boss di Xbox e dalle dichiarazioni condivise dallo stesso Spencer su Twitter nel ringraziare "tutti coloro che si sono uniti a me nel giocare in questo 2022, ho trascorso tantissime sessioni cooperative fantastiche per tutto l'anno. E sì, mi piace Vampire Survivors, ho ancora bisogno di completare quegli obiettivi finali".

Il buon Luca 'Poncle' Galante, naturalmente, ha colto l'occasione per ringraziare a sua volta Phil Spencer e spronarlo a dare ancora la caccia agli abomini che infestano le mappe di Vampire Survivors per sbloccare gli ultimi Obiettivi. Quanto al futuro, Poncle ha rassicurato tutti gli appassionati del fenomeno roguelite riferendo che Vampire Survivors continuerà a evolversi con nuovi contenuti gratuiti, da accompagnare magari con delle espansioni come quella di Legacy of the Moonspell appena lanciata su PC, console Xbox e sistemi mobile.