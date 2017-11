Phil Spencer: altri giochi Microsoft potrebbero arrivare su iOS o PlayStation 4

Intervistato dal Wall Street Journal in vista del lancio diha dichiarato che in un prossimo futuro altri giochi first party dipotrebbero arrivare su piattaforme di produttori terzi, esattamente come accaduto con, disponibile su PC e tutte le attuali console.

Spencer non ha citato titoli in particolare, limitandosi a dichiarare che il suo obiettivo è quello di rendere i giochi Microsoft sempre più popolari e per questo non esclude che in futuro altri titoli first party (oltre al già citato Minecraft di Mojang) possano arrivare su piattaforme diverse rispetto a PC e Xbox, nello specifico citando a titolo di esempio i dispositivi iOS e PlayStation 4.



Cosa ne pensate di questa dichiarazione del responsabile della divisione Xbox? Microsoft potrebbe davvero portare altri suoi franchise di punta su console non Xbox?