Phil Spencer ai DICE Awards 2022 parla ai giocatori: 'Rispettate il lavoro dei creatori'

Un altro importante riconoscimento per l'uomo simbolo della divisione Xbox: Phil Spencer ha ricevuto il premio alla carriera ai DICE Awards 2022 per i grandi risultati ottenuti all'interno di Microsoft e qualità dimostrate come leader con il passare degli anni.

Dopo aver ritirato il premio, il CEO di Microsoft Gaming ha parlato ai microfoni di IGN.Com commentando i risultati raggiunti fino a questo momento e, soprattutto, mandando un importanto messaggio a tutti i giocatori. "Continuate a giocare e a far sentire la vostra voce, cercando di comprendere il potere della creatività e delle comunità", chiede Spencer agli appassionati, spostando poi l'attenzione sul lavoro dei creativi: "Rispettate i creatori, credo succeda troppo spesso che le creazioni vengano utilizzate come armi in scontri tra piattaforme diverse".

Spencer lascia dunque intendere come discorsi in stile "console war" dovrebbero essere messi alla porta dai fan, per concentrarsi invece sul talento degli autori e la bellezza delle loro produzioni: "Quando vedo qualcuno che è così coraggioso da creare qualcosa che poi le persone giocano, analizzano e ne parlano, dovremmo celebrare il fatto che così tanti grandi giochi arrivino da così tanti grandi creatori, ponendo una base per il futuro di questa industria".

La carriera di Phil Spencer è stata ripercorsa dal Wall Street Journal, e ci spiega i motivi per cui alla mente dietro successi come l'Xbox Game Pass sia stato conferito il premio alla carriera ai DICE Awards 2022.