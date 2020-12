Phil Spencer: Bethesda avrà un ruolo fondamentale nel futuro di Xbox

L'acquisizione di Microosft nei confronti di Bethesda, una delle compagnie di sviluppo più importanti in assoluto nel panorama videoludico, ha suscitato molto clamore lo scorso settembre. Phil Spencer è tornato sull'argomento, spiegando come gli autori di Fallout e The Elder Scrolls giocheranno un ruolo fondamentale nel futuro di Xbox.

Nel corso del podcast condotto da Larry Hyrb, Spencer, dopo aver anticipato grandi sorprese da parte di Xbox da qui fino ai prossimo 10 anni, ha colto l'occasione per confermare che i termini dell'accordo con Bethesda e ZeniMax Media sono confermati e che l'acquisizione verrà finalizzata nel 2021. Al momento, il colosso di Redmond non si è ancora permesso di "immischiarsi" nei progetti della software house, e non lo farà finché non potrà dirsi definitivamente parte degli Xbox Game Studios.

Sotto l'ala di Microsoft, Bethesda coprirà una posizione di primissimo livello all'interno delle strategie di Xbox: "avranno un ruolo molto, molto importante", ha infatti dichiarato Spencer, che si è poi detto incredibilmente entusiasta di Starfield (probabilmente, quindi, l'ha già visto in azione) e di altri progetti della compagnia, alcuni già noti ed altri non ancora annunciati.

Cresce insomma l'attesa per l'arrivo del nuovo anno, con Bethesda che dopo l'acquisizione continuerà a lavorare a Starfield e The Elder Scrolls VI, e chissà che non trovi il modo di iniziare già a sviluppare qualcosa di completamente esclusivo per le piattaforme Microsoft.